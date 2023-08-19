Знающий садовод познакомил с интересным сортом хвойных, это ель Пуш, которая относится к карликовым видам

Карликовый вечнозеленый сорт, который может прожить более 50 лет. Растет ель очень долго и медленно, за год добавляя всего по 50 мм.

Сорт устойчив к экстремально низким температурам (до -42 градуса). Подходит для выращивания в регионах с суровыми климатическими условиями.

Для сухого и жаркого климата не подходит, дереву здесь будет плохо. Умеренный климат вполне соответствует запросам растения.

Выращивать Пуш можно одиночно или в группах. Отличный вариант для украшения рокариев, альпийских горок, верескового сада. Можно применять для каменистых садов.

Штамбовые формы красиво высаживать рядом с низкорослыми хвойниками во втором ярусе.

Ель можно выращивать в горшке, она станет замечательным живым украшением крылечка, террасы, веранды.