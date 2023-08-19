Как очистить лобовое стекло, чтобы его не было заметно: секретный способ

Однако даже после мойки иногда на стекле могут оставаться небольшие следы и разводы. На помощь приходит необычный, но эффективный метод, использующий сигаретный табак.

Процедура такой чистки довольно проста. Для начала извлеките табак из сигарет и натрите его на тряпку. Затем слегка увлажните лобовое стекло водой и нежно протрите его с помощью табаком на тряпке. Подождите несколько минут, затем промойте стекло водой и высушите его.

Этот метод позволит избавиться от небольших загрязнений и разводов на лобовом стекле, придавая ему невидимый и чистый вид. Кроме того, вы можете использовать средство для мониторов с антистатическим эффектом для поддержания чистоты и ясности стекла.