Как не уснуть за рулем: 5 советов для водителей

В такой ситуации важно знать, какие меры принять, чтобы снизить риск утомления и засыпания за рулем.
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Регулярные перерывы: Не упускайте возможность делать регулярные перерывы в пути. Даже если вам хочется быстрее доехать до места назначения, не забывайте остановиться каждые два часа. Выйдите из автомобиля, прогуляйтесь и проветрите легкие свежим воздухом. Это поможет вам оставаться бодрым и бдительным.
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Кофе в термосе: В долгой поездке не забудьте взять с собой термос с кофе. Отказывайтесь от энергетических напитков и предпочитайте кофе. Его энергетический эффект проявляется плавно и длительно, что поможет вам бодрствовать в течение поездки.
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Воздух и кондиционер: Проверьте работоспособность кондиционера в вашем автомобиле перед путешествием. Он поможет поддерживать комфортную температуру и свежий воздух в салоне. Если нет кондиционера, откройте окна для проветривания. Прохладный воздух снизит риск сонливости.
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Энергичная музыка: Подготовьте плейлист с энергичной музыкой перед поездкой. Отдавайте предпочтение живым, бодрящим композициям. Музыка поможет вам поддерживать бодрость и позитивное настроение на протяжении всей поездки.
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Общение с пассажирами: Если у вас есть пассажиры, воспользуйтесь этой возможностью для общения. Разговор поможет поддерживать ментальную активность и предотвратит сонливость. Можно также играть в словесные игры, чтобы держать мозг в тонусе.
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