Дачный эксперт рассказал, как определить срок созревания и уборки чеснока на огороде

Рассказываем, на что нужно ориентироваться, чтобы определить точную дату уборки чеснока на дачном участке.

Смотрим на нижние листики растения. Они должны быть коричневыми, если чеснок созрел. Можно выкопать одну головку и разрезать ее надвое.

Если зубки плотно прижаты к кожице, значит чеснок можно уже убирать. Если зубцы будут маленькие, то можно подождать и позже снова проверить одну из луковичек.

Если чеснок долго держать в земле, зубчики будут разрывать кожицу, а значит, храниться будут хуже.

Выкапывая чеснок, надо вынимать его аккуратно, не применяя силу. Вытащить его можно вилами, а не лопатой, она может нарушить целостность головок и повредить урожай.

Поврежденные луковички нужно быстрее съедать, хранить их долго нельзя.