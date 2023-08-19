Огородник со стажем рассказал, какую пользу принесут опилки на дачном участке

Опилками улучшаем почвенную структуру. Они хорошо впитывают влагу, разрыхляют почву. Опилки добавляют в грунт перед посадкой, на метр квадратный нужно брать горсть опилок.

Мульчирование делаем слоем из опилок толщиной в 10 см. Он удержит воду в земле, не даст пробиться сорнякам. опилками мульчируем ягодные кусты.

Можно добавлять опилки в компост, смешиваем их с зелеными отходами для лучшего эффекта.

Также опилки вносятся в лунки при высаживании рассады. Смешиваем опилки с грунтом один к трем.

Посыпая опилками почву на грядках, защищаем посадки от проволочника.

Опилки служат хорошим дренажом, для этого укладываем их на дно ямки при посадке дерева.

Опилки используем только перепревшие, не перебарщиваем с дозой, чтобы не вызвать закисление почвы.