Огородник со стажем рассказал, какую пользу принесут опилки на дачном участке

Опилками улучшаем почвенную структуру. Они хорошо впитывают влагу, разрыхляют почву. Опилки добавляют в грунт перед посадкой, на метр квадратный нужно брать горсть опилок.
Мульчирование делаем слоем из опилок толщиной в 10 см. Он удержит воду в земле, не даст пробиться сорнякам. опилками мульчируем ягодные кусты.
Можно добавлять опилки в компост, смешиваем их с зелеными отходами для лучшего эффекта.
Также опилки вносятся в лунки при высаживании рассады. Смешиваем опилки с грунтом один к трем.
Посыпая опилками почву на грядках, защищаем посадки от проволочника.
Опилки служат хорошим дренажом, для этого укладываем их на дно ямки при посадке дерева.
Опилки используем только перепревшие, не перебарщиваем с дозой, чтобы не вызвать закисление почвы.
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