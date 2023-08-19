3 ошибки новичков, которые раздражают опытных автомобилистов

Начинающие автомобилисты допускают ошибки, которые могут вызвать раздражение более опытных водителей и привести к опасным ситуациям на дороге. Ознакомьтесь с популярными оплошностями новичков, чтобы избегать их и сделать адаптацию к вождению более гладкой.

Некорректная парковка: Недостаток места заставляет многих начинающих водителей стараться уместить свой автомобиль в самые узкие промежутки. Однако это может привести к повреждениям других машин и неприятностям. Потратьте больше времени на поиск хорошего парковочного места, чтобы избежать лишних трат и раздражения.

Превышение скорости: Многие новички часто превышают допустимую скорость, полагая, что небольшое превышение не будет иметь серьезных последствий. Однако соблюдение скоростных ограничений важно для безопасности на дороге. Не игнорируйте правила скорости, даже если штрафы не превысят небольшую сумму.