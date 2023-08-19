Как идеально очистить лобовое стекло изнутри: лайфхак для водителей

Однако это может быть сложно, так как не существует стеклоочистителей для внутренних поверхностей. Важно выбирать правильные средства для очистки, избегая опасных пар и оставляя стекло без разводов.

Не рекомендуется использовать нашатырный спирт, уксусный раствор или мыльную воду, так как они могут быть опасными или неэффективными.

Одним из лучших вариантов является специальное средство для мытья стекол, используемое для окон и зеркал. Просто нанесите небольшое количество этой жидкости и аккуратно протрите стекло с использованием бумажного полотенца или газетной бумаги. Таким образом, вы сможете вернуть стеклу чистоту и ясность обзора.