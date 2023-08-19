Знающий огородник поделился эффективными рецептами подкормок для помидоров

В ведро воды добавляем 4 капли йода, подкармливаем томаты под корень. На куст идет два литра. Удобрение делает плоды крупнее, и созревают они быстрее.

Это удобрение готовим в бочке. На одну треть бочки объемом в 200 л добавляем листья крапивы, одуванчиков, туда же вносим ведро навоза, наполняем емкость до края водой.

Бочку закрываем пленкой, оставляем на 10 дней. Потом добавляем туда "Гумат+7", все содержимое разводим водой. На одну часть добавляем 10 частей воды.

На квадратный метр добавляем 4 литра удобрения. Томаты будут крепкими и здоровыми, плодоношение будет обильным и долгим.

Третья подкормка: на 10 л воды капаем 20 капель йода, добавляем литр сыворотки, делаем поливы. Так мы ускорим созревание и убьем микробов.