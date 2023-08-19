Огородный эксперт назвал растения, которые нужно посадить в августе, чтобы они успели дать урожай

В августе можно высадить такую зелень: шпинат, салат, рукколу, укроп, кориандр.

Нужно высевать скороспелые сорта, которые точно дадут быстрый урожай. Кроме того, семена стоит перед высадкой замочить в стимуляторе роста.

Редис тоже подходит для выращивания в августе. Важно делать своевременные поливы, когда бывают похолодания, укрываем грядки.

Успеют дать урожай дайкон и редька. Берем скороспелые сорта. Лакомиться овощами можно будет через полтора месяца. Заранее готовим грядки, обогащая их минеральными составами.