Огородный эксперт объяснил, почему некоторые томаты не созревают возле плодоножки

21:00 2023-08-19

Такое явление чаще всего указывает на проблемы, которые можно устранить, если дать нужную подкормку.

Если вы заметили неравномерное созревание помидорной мякоти, это либо особенность сорта плодов, либо проблема, которая требует решения.

Если белая мякоть - сортовое свойство, то она будет вкусная и сочная. В случае когда белые прожилки грубые и жесткие, это говорит о нехватке калия и кальция.

Проблема довольно частая, она сопровождается пожелтением листьев в верху куста, также они могут сморщиваться.

Разбираемся с ситуацией так: в 10 л воды растворяем 20 г калийной селитры, 10 г кальциевой селитры.

Добавляем в состав гумат калия, используя инструкцию. Но тогда надо будет снизить дозу других компонентов на одну треть.

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