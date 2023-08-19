Огородный эксперт объяснил, почему некоторые томаты не созревают возле плодоножки

Если вы заметили неравномерное созревание помидорной мякоти, это либо особенность сорта плодов, либо проблема, которая требует решения.

Если белая мякоть - сортовое свойство, то она будет вкусная и сочная. В случае когда белые прожилки грубые и жесткие, это говорит о нехватке калия и кальция.

Проблема довольно частая, она сопровождается пожелтением листьев в верху куста, также они могут сморщиваться.

Разбираемся с ситуацией так: в 10 л воды растворяем 20 г калийной селитры, 10 г кальциевой селитры.

Добавляем в состав гумат калия, используя инструкцию. Но тогда надо будет снизить дозу других компонентов на одну треть.