Огородный эксперт рассказал, как победить слизней на дачном участке: есть много полезных рецептов

Предлагаем настои для опрыскиваний, которые помогают изводить слизняков на огороде.
На 5 л воды всыпаем 100 г измельченного чеснока, настаиваем раствор сутки.
На литр воды надо взять 150 г горчичного порошка. Даем раствору час настояться. Используем для опрыскиваний.
Разводим для этого концентрат с водой, на часть настоя берем три части воды.
В 5 л воды всыпаем 500 г табачной пыли. Сутки настаиваем, потом вливаем чайную ложку хозяйственного мыла.
В 10 литрах воды размешиваем баночку зеленки. Опрыскиваем растения, на которые покушаются слизни.
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