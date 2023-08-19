Огородный эксперт рассказал, как победить слизней на дачном участке: есть много полезных рецептов

Предлагаем настои для опрыскиваний, которые помогают изводить слизняков на огороде.

На 5 л воды всыпаем 100 г измельченного чеснока, настаиваем раствор сутки.

На литр воды надо взять 150 г горчичного порошка. Даем раствору час настояться. Используем для опрыскиваний.

Разводим для этого концентрат с водой, на часть настоя берем три части воды.

В 5 л воды всыпаем 500 г табачной пыли. Сутки настаиваем, потом вливаем чайную ложку хозяйственного мыла.

В 10 литрах воды размешиваем баночку зеленки. Опрыскиваем растения, на которые покушаются слизни.