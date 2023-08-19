Дачный эксперт рассказал, как улучшить состояние почвы: можно обойтись без навоза

Сделать грунт более плодородным помогают минеральные удобрения и органические добавки.
Иногда достаточно просто разбросать их по почве, даже не заглубляя. Осенью раскидали, весной перекопали.
Распределяем удобрения прямо после первых морозов, когда нет уже осенней слякоти и грязи.
Внесите перед зимой на будущие овощные грядки смесь из двух ценных удобрений, и урожай будет всем на зависть.
Костную муку вносим для обогащения земли фосфором, кальцием. Также в добавке есть азот, сера, железо, молибден, витамины.
Муку любят почвенные микроорганизмы, которые потом превращают ее в питательный грунт.
Костная мука очень нравится картошке, томатам, луку, чесноку, огурцам, кабачкам. Берем до 4 кг костной муки, добавляя 1 кг табачной пыли.
Еще одна полезная добавка - табачная пыль. Она помогает избавляться от многих вредителей: медведки, нематоды, проволочника.
В табачной пыли присутствует никотин, который очень не нравится вредителям и отпугнет их.
Кроме того, эта добавка сама является подкормкой, насыщая землю питательными элементами.
Оба этих ингредиента - табачную пыль и костную муку - надо соединить и вносить в почву по 3-4 большие ложки на метр квадратный.
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