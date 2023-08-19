Садовод со стажем рассказал, как уберечь грушевые деревья от болезней во второй половине лета

23:32 2023-08-19

В июле и августе риск болезней грушевых деревьев усиливается, они создают серьезную угрозу урожаю. Меры надо принимать срочно.

Начиная с середины лета в саду наливаются плоды фруктовых деревьев. Возбудители болезней тоже словно ждут этого момента. Рассказываем, как защитить груши.

Раньше всего появляется парша. Ее замечаем по черным пятнам на листах и побегах. Они слабеют, становятся ломкими. Побеждаем проблему Хорусом, Топазом, Луной, Скором.

Ржавчина появляется в виде ярких рыжих пятен на листах. Обрабатываем фунгицидами, например, Топазом, Ракурсом.

Бактериальный рак очень опасен для груш. Проявляется черными краями листвы, высыханием побегов. Такие ветки надо вырезать и сжигать. Обрабатываем препаратами Косайд, Абига-Пик, Фитолавин.

Показать следующие комментарии
Фото