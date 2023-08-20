Огородник со стажем рассказал, что делать, чтобы в малине не было червей

Многие боятся есть малину, потому что в ней часто попадаются ягоды с червяками внутри. Чтобы эта напасть вас не беспокоила и не портила ваш урожай, надо принимать меры.

Опытные огородники советуют в качестве профилактических мер опрыскивать малиновые кусты горчичным раствором.

На 10 литров воды добавляем 20 г порошка горчицы. Ждем 12 часов, чтобы раствор настоялся. Обрабатывать надо несколько раз.

Еще один рецепт. Раствор готовим на основе пищевой соды. На 10 л воды вносим 2 большие ложки соды вместо горчицы. Опрыскиваем малину в несколько подходов.