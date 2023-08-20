Дачный эксперт помог разобраться, что делать, если кабачки начинают гнить на грядке

Как победить вершинную гниль у кабачков? Есть простой способ. Такая проблема возникает при нехватке кальция, значит, ее надо восполнить.

На 10 л воды добавляем 15 г кальциевой селитры. Обрабатываем растения.

Когда плод загнил у самого основания, значит растению мало бора. Добавляем бор в виде борной кислоты. На 10 л воды разводим 2 г борного порошка. Поливаем растения.

Если кабачок гниет весь, надо срочно дать ему йод. Делается это просто: в 10 литрах воды растворяем 30 капель йода. Теперь поливаем растения этим раствором.