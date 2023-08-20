Погибла звезда «Пацанок» Юлия Платок, она упала с 22 этажа

Страшная трагедия произошла в Рязани 19-го августа вечером. Из окна, которой находится на 22-м этаже многоквартирного дома, выпала 25-летняя девушка. Она скончалась до приезда скорой. Позже выяснилась, что погибшая - звезда шоу «Пацанки».

Как уточняет СтарХит, несчастье случилось на улице Чкалова около 22:36. Местные жители услышали необычный звук и увидели на земле тело девушки. Они вызвали скорую медпомощь, но спасти звезду телепроекта было невозможно, она скончалась на месте. На место происшествия прибыли также следственные органы.

Тетя Юлии подтвердила гибель племянницы. Правоохранительные органы сейчас разбираются в ситуации, выясняют причины и обстоятельства трагедии.

Как уточняет издание, в соцсетях звезды седьмого сезона телепроекта есть фото на балконе высотки. Девушка на них бесстрашно свешивает ноги в сторону улицы, лежит на перилах - все это, находясь на приличной высоте. Не исключено, что Юля решила повторить экстремальную съемку и сорвалась.