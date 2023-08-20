Доктор Строков пояснил, почему томаты должны быть на столе каждый день

В составе томатов - много полезных ингредиентов, положительно влияющих на здоровье. Нутрициолог Игорь Строков назвал причины, согласно которым стоит добавить этот овощ в ежедневный рацион, сообщает "МедикФорум".

Помидоры - источник витамина С и ликопина, активизирующих выработку коллагена и повышающих естественную защиту кожи от ультрафиолета. Это замедляет старение кожи и появление морщин, уточнил врач.

Кроме того, помидоры содержат много калия, что сокращает задержку воды в организме.

Это самое настоящее благо для почек, потому что им легче перерабатывать избыток мочевой кислоты. Минералы и витамины, которые они содержат, ускоряют обмен веществ и укрепляют иммунную систему, - отмечает эксперт.

Доктор также напомнил о результатах исследований, согласно которым употребление помидоров способно замедлить возрастную потерю мышечной массы.