На юго-востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение с магнитудой 4,2 произошло в провинции Кахраманмараш, что на юго-востоке Турции, сообщает МК со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

На странице организации в Twitter уточняется: подземные толчки зафиксированы в 10:05 по местному (и по московскому) времени в районе Гёксун.

Очаг землетрясения залегал на глубине 22,17 километра. О разрушениях либо пострадавших сообщений нет.

Издание напоминает, что 6-го февраля в провинции Кахраманмараш произошли сразу два мощных землетрясения - магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом девять часов.

Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседней Сирии. Тогда погибли свыше 57 тысяч человек