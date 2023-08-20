Ученые установили взаимосвязь между вакцинацией и риском заболевания Альцгеймером

Ученые Техасского университета в Хьюстоне установили: профилактическая вакцинация от столбняка, дифтерии, опоясывающего лишая и иных инфекций снижает риск развития болезни Альцгеймера, сообщает Газета.ру.

Медики проанализировали данные граждан от 65-ти и старше, у которых в начале исследования не было деменции. Ученые сравнивали 2 группы пациентов: вакцинированных и невакцинированных.

Через 8 лет выяснилось, что у получивших вакцину Tdap/Td пациентов (столбняк, дифтерия, коклюш/столбняк), вероятность развития болезни Альцгеймера оказалась на 30% ниже, нежели у непривитых сверстников.

Вакцинация от опоясывающего лишая оказалась связана с уменьшением риска Альцгеймера на 25%. Ею заболели 8,1% вакцинированных и 10,7% - непривитых пациентов.

При вакцинации против пневмококка риск развития этого заболевания оказался ниже на 27%. Деменцию диагностировали у 7,92% вакцинированных, а у непривитых - 10,9%.

Исследователи подчеркнули: три новых антиамилоидных антитела, предназначенных для лечения болезни Альцгеймера, замедлили прогрессирование заболевания на 25%, 27% и 35%.

Иначе говоря, влияние вакцинации на риск деменции сопоставимо с использованием новейших препаратов от болезни Альцгеймера.