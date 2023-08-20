Дачные эксперты рассказали, как с пользой распорядиться опавшими листьями

Многие считают опавшие листья нежелательным мусором. Онако на самом деле это очень ценный ресурс. Как и где его можно использовать?

Мульчирование

Для этого надо использовать измельченные листья (к слову, для измельчения можно использовать газонокосилку). Мульча из листьев позволит сохранить влагу в почве и снизить рост сорняков.

Защита растений зимой

Опадом листьев можно укрыть растения, которые боятся зимнего холода. Это спасет их от холодных зимних ветров и заморозков.

Органический компост

Листья очень богаты углеродом, потому это отличный материал для органического удобрения.

Подпитка почвы

Внесение измельченных листьев в грунт позволит улучшить его структуру и плодородность. Это также способствует привлечению полезных бактерий, дождевых червей.