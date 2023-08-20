Ирина Дубцова купила для сына дорогие квартиры в Москве и Дубае

Известная российская певица купила единственному наследнику две дорогие квартиры - в Москве и Дубае.

В интервью СтарХит она пояснила, что так ей будет спокойнее за своего ребенка. И подчеркнула, что сын - совсем не мажор.

Мой сын точно не мажор, на моей шее сидеть не будет, — уверена звезда.

Дубцова воспитывает ребенка от лидера группы Plazma Романа Черницына одна. Исполнительница поэтому волнуется о будущем молодого человека.

Однако артистка уверена, что парень без денег не останется. По ее словам, Артем сейчас занимается детейлингом: он интересуется всем, что связано с автомобилями.