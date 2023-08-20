Зачем водителю может понадобиться пластиковая трубочка: интересная хитрость

Эти пластиковые соломинки могут оказаться невероятно полезными в одной неприятной ситуации, часто возникающей в холодные осенние и зимние месяцы – когда замок замерзает.

Секрет заключается в том, как правильно использовать такую трубочку. Процедура довольно проста: просто вставьте трубочку в замковую скважину и выдохните туда. Теплый воздух, выдыхаемый вашими легкими, будет достаточно, чтобы разморозить замок.

После этого ключ легко вставляется и поворачивается, давая вам доступ к салону автомобиля.

Если пластиковая трубочка по какой-либо причине не помогла разморозить замок, её можно обработать дезинфицирующим средством для дополнительного эффекта.