Зачем возить в машине скотч: 4 способа использования

Однако стоит помнить, что скотч – это многоцелевой инструмент, способный прийти на помощь во многих непредвиденных ситуациях.

Ремонт трещин на стекле: Несмотря на осторожную езду, никто не застрахован от случайного попадания камешка на лобовое стекло. Именно тут в роль вступает скотч. Он временно заделает скол и остановит распространение трещины, пока не будет заменено стекло.

Ликвидация утечек: Если в системе обнаружена трещина, можно быстро прикрыть её скотчем, чтобы избежать вытекания жидкости. Но стоит помнить, что это лишь временное решение, и ремонт необходим.

Аварийный ремонт: Попали в небольшое ДТП? Скотч можно использовать, чтобы временно закрыть разбитую фару или заднее окно, пока не появится возможность обратиться в сервисный центр. Также он пригодится для временной фиксации отвалившихся деталей.