За что наложниц изгоняли из гарема

Многие люди считают, что принадлежавшие султану наложницы всю свою жизнь проводили в гареме. Но бывали случаи, когда кого-то могли из гарема изгнать. Кого и за что подвергали такому наказанию?

Драка

Между женщинами в гареме существовала большая конкуренция. Они плели интриги, строили козни, доносили друг на друга. Драки хоть и были редки, однако не оставались незамеченными.

Если, к примеру, одна женщина изуродовала либо покалечила другую, она не могла проводить время с правителем. Виновница таким образом навлекала на себя гнев, и за это ее изгоняли из гарема навсегда.

Преступления

Если девушка из гарема совершала несколько преступлений, поднимался вопрос о ее изгнании. При этом преступления могли быть разными: подкуп, воровство, клевета, вымогательство и другие.

За воровство девушку просто наказывали, но, если она во второй и третий раз переступала закон, это могло быть серьезным поводом для изгнания. Окончательное решение по этому поводу оставалось за надзирателем гарема, а также матерью султана.

Болезни

В Средневековой Турции от вирусных заболеваний умирали как приближенные к власти, так и сами султаны. Потому заболевших наложниц выгоняли из дворца и давали им полную свободу.