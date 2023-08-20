Зачем водители используют крахмал: интересные лайфхаки

17:25 2023-08-20

Крахмал оказывается полезным не только в кулинарии и уборке дома, но и в автомобильных делах, как утверждают опытные водители.

В этой статье мы расскажем, зачем автолюбители всегда имеют крахмал в автомобиле и как он может быть использован для различных целей.

  1. Чистка внутренних стекол: Крахмал становится основой для приготовления чистящего средства, которое помогает эффективно очистить внутренние стекла автомобиля.

  2. Восстановление блеска хрома: Смесь крахмала с водой обеспечивает возможность вернуть хромированным деталям авто их блеск.

  3. Очистка обивки сидений: Крахмал может быть использован для удаления пятен с обивки сидений, а также для впитывания загрязнений.

  4. Борьба с неприятными запахами: Положив крахмал на сиденья ночью, вы сможете устранить неприятные запахи в салоне автомобиля.

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