Зачем водители используют крахмал: интересные лайфхаки

В этой статье мы расскажем, зачем автолюбители всегда имеют крахмал в автомобиле и как он может быть использован для различных целей.

Чистка внутренних стекол: Крахмал становится основой для приготовления чистящего средства, которое помогает эффективно очистить внутренние стекла автомобиля. Восстановление блеска хрома: Смесь крахмала с водой обеспечивает возможность вернуть хромированным деталям авто их блеск. Очистка обивки сидений: Крахмал может быть использован для удаления пятен с обивки сидений, а также для впитывания загрязнений. Борьба с неприятными запахами: Положив крахмал на сиденья ночью, вы сможете устранить неприятные запахи в салоне автомобиля.