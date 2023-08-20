Зачем водители используют крахмал: интересные лайфхаки

В этой статье мы расскажем, зачем автолюбители всегда имеют крахмал в автомобиле и как он может быть использован для различных целей.
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Чистка внутренних стекол: Крахмал становится основой для приготовления чистящего средства, которое помогает эффективно очистить внутренние стекла автомобиля.
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Восстановление блеска хрома: Смесь крахмала с водой обеспечивает возможность вернуть хромированным деталям авто их блеск.
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Очистка обивки сидений: Крахмал может быть использован для удаления пятен с обивки сидений, а также для впитывания загрязнений.
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Борьба с неприятными запахами: Положив крахмал на сиденья ночью, вы сможете устранить неприятные запахи в салоне автомобиля.
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