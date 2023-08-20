Интересный способ идеальной чистки лобового стекла: совет бывалого дальнобойщика

В этой статье мы поделимся необычным, но эффективным методом чистки лобового стекла, который используют опытные дальнобойщики.

Метод идеальной чистки лобового стекла Бывалые дальнобойщики используют особый метод, который может прийти вам на помощь. Вам понадобится кусок хлопковой ткани и полпачки сигарет – чем крепче и доступнее, тем лучше.