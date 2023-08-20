Интересный способ идеальной чистки лобового стекла: совет бывалого дальнобойщика

В этой статье мы поделимся необычным, но эффективным методом чистки лобового стекла, который используют опытные дальнобойщики.
Метод идеальной чистки лобового стекла Бывалые дальнобойщики используют особый метод, который может прийти вам на помощь. Вам понадобится кусок хлопковой ткани и полпачки сигарет – чем крепче и доступнее, тем лучше.
- Сначала намочите тряпку и выжмите из нее лишнюю влагу.
- После этого равномерно посыпьте на тряпку табак из сигарет и дайте ему впитаться несколько минут.
- Влажной тряпкой с табаком протрите лобовое стекло автомобиля, нанося умеренное давление. Проделывайте это в течение пяти-десяти минут.
- Оставьте тряпку на стекле "табачной" стороной еще на пять минут.
- Затем смойте остатки табака с лобового стекла при помощи дворников.
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