4 ошибки водителей при проезде глубоких луж: как избежать неприятностей

Но далеко не каждый из них умеет справляться с этой задачей наилучшим образом. Рассмотрим основные ошибки, которые допускают неопытные автомобилисты, пытаясь проехать через глубокие лужи.

Правильное преодоление лужи Во-первых, не стоит спешить. Часто лучшим вариантом является поиск обходной дороги. Если это невозможно, важно прокладывать путь через лужу медленно и постепенно, без резких ускорений или замедлений.

Во-вторых, уступите дорогу встречному автомобилю, чтобы избежать обрызгивания вашей машины грязной водой.

В-третьих, ориентируйтесь на траекторию водителей, которые уже успешно преодолели лужу. Это может подсказать оптимальный путь.

И наконец, не забывайте после проезда глубокой лужи проверить и просушить тормозную систему.