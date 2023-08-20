Как быстро узнать, скручивался ли пробег автомобиля: 3 простых метода

Однако недобросовестные продавцы иногда скручивают показатели, пытаясь обмануть покупателя. Опытные водители могут выявить подобное мошенничество без использования дополнительных устройств. Вот три метода, которые помогут быстро определить, был ли пробег скручен:

Оценка приборной панели Повреждения на приборной панели могут указывать на разборку. Наличие щелей и следов манипуляций с консолью может быть признаком скручивания пробега, хотя не всегда. Такие аномалии должны вызвать бдительность у покупателя.

Посмотреть на руль и педали Помимо показателей одометра, стоит обратить внимание на состояние руля и педалей. Потёртости и износ на этих элементах могут свидетельствовать о более интенсивной эксплуатации автомобиля, даже если пробег кажется небольшим.

Посмотреть на одометр Механический одометр не должен иметь больших щелей между делениями. Если разделения кажутся необычно большими, это может указывать на манипуляции с показаниями. При электронном одометре следует обратить внимание на появление значка "звёздочки", что может быть предупреждением о вмешательстве в устройство.