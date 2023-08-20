Простые советы, которые помогут собрать с клубничных грядок еще больше ягод

Укрываем пространство между рядами черной пленкой, чтобы убрать сорняки и сберечь в почве воду. Сначала землю разрыхляем, потом укладываем пленку.

В конце лета убираем. Урожайность будет выше на 50%.

Обрезаем ненужные листики. За неделю до созревания ягод убираем почти половину листьев. Надо убрать в первую очередь те, что закрывают клубнику от солнца.

Под ярким светом ягоды быстрее созреют и будут крупнее, при этом они не будут загнивать.

Поливаем грядки все время, не делая перерывов. После сбора ягод нужно продолжать увлажнять посадки.

Цветочные почки нового сезона закладываются в середине лета, если поливы не делать, почек будет мало, значит, и плодов тоже будет мало. Поливаем хотя бы раз в две недели.

Рекомендуем самые урожайные сорт клубники - Альфа, Дивная, Русич, Славутич.

Еще один ценный совет. Высаживайте рядом несколько разных сортов, тогда ягод будет на грядках больше в разы.