Если на розах завелась черная пятнистость, нужно приготовить особое лекарство

К появлению черной пятнистости приводят любой стресс, это может быть недостаточный уход или, например, ухудшение погоды.

Черную пятнистость трудно вывести, с ней не справляются даже сильные фунгициды. Однако выход все же есть.

Разводим в литре теплой воды салициловую кислоту (2% спиртовой раствор), а также столовую ложку аммиака (10% раствор).

Прибавляем к жидкости 4 литра воды, отдельно разводим в теплой воде столовую ложку жидкого мыла, тоже добавляем в "лекарство" для роз.

Все это смешиваем и применяем для опрыскивания. Нужно выполнить 4 обработки.