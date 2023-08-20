Компост может созреть за месяц и без всякого запаха: что для этого нужно сделать

Компост, как правило, состоит из коричневых и зеленых натуральных компонентов.
В составе удобрения могут быть навоз, солома, очистки, трава, фрукты, древесина и многое другое.
Качество будущей органической подкормки зависит от соотношения вносимых компонентов.
Лучше всего, если компост складывается из коричневых и зеленых компонентов поровну.
Если коричневых компонентов больше, то перегнивание будет долгим. Если зеленых много - появится неприятный запах.
При правильном подходе к соотношению ингредиентов компост приготовится за месяц/полтора.
Ускоряется процесс за счет добавления биопрепаратов и земли из сада.
Можно подливать в компост натуральные настои на основе навоза или крапивы.
Хорошо ускоряет созревание содержимого аммиачная селитра: делаем раствор из 10 л воды и 50 г удобрения.
После каждого такого полива нужно укрыть компост пленкой.
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