Компост может созреть за месяц и без всякого запаха: что для этого нужно сделать

Компост, как правило, состоит из коричневых и зеленых натуральных компонентов.

В составе удобрения могут быть навоз, солома, очистки, трава, фрукты, древесина и многое другое.

Качество будущей органической подкормки зависит от соотношения вносимых компонентов.

Лучше всего, если компост складывается из коричневых и зеленых компонентов поровну.

Если коричневых компонентов больше, то перегнивание будет долгим. Если зеленых много - появится неприятный запах.

При правильном подходе к соотношению ингредиентов компост приготовится за месяц/полтора.

Ускоряется процесс за счет добавления биопрепаратов и земли из сада.

Можно подливать в компост натуральные настои на основе навоза или крапивы.

Хорошо ускоряет созревание содержимого аммиачная селитра: делаем раствор из 10 л воды и 50 г удобрения.

После каждого такого полива нужно укрыть компост пленкой.