Волшебная сладкая подкормка для огурцов, чтобы было больше завязей и вкусных плодов

Медовая подкормка очень хорошо воспринимается огурцами. Понадобится всего 3 большие ложки этого продукта.

После этого не будет ни желтых, ни сохнущих листьев, а урожай получится знатный.

Медовая вода улучшает вкус огурцов, от нее они растут быстрее, завязей и плодов будет больше. Растения укрепляют иммунитет. Почва после меда станет более плодородной.

В пяти литрах воды надо размешать три столовые ложки меда. Подойдет даже застарелый, подсохший мед, который уже никто не ест.

Употребите его как подкормку, огурцы спасибо скажут. Даем каждому кусту по 500 мл под корень.