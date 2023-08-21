Темные стороны жизни Леди Гаги потрясли коллег и поклонников

Леди Гага – одна из ярчайших певиц современности. Сегодня клипы звезды набирают миллиарды просмотров, но история головокружительного успеха имеет и другие стороны. Жизнь у Стефани Джоанн Анджелины Джерманотты (это настоящее имя) таит немало мрачных тайн.

Детские травмы

Гага родилась в обеспеченной семье итальянского ресторатора. Будучи подростком, Стефани очень сильно переживала из-за внешности. Ее рост был 155 см, к тому же она не была худышкой. А канонами красоты всегда считала длинноногих и без грамма лишнего жира манекенщиц.

Позже звезда рассказывала, что у нее "буквально была истерика" из-за ее внешности, она могла сутками ничего не есть. У Стефани случались пищевые срывы и депрессии.

Страшные сплетни

Вокруг Леди Гаги ходило много страшных слухов. Один из них - о якобы ее причастности к смерти Лина Морганы ( Алины Короглуевой, автора-исполнителя из России).

Гага и Лина работали вместе у одного продюсера. Гага написала для Лины несколько песен, и в целом карьера Короглуевой в США шла в гору. Но неожиданно девушка решила «покончить со всем», и поднялась на восьмиэтажку...

Некоторые заподозрили Гагу в том, что якобы это она причастна к случившемуся.

Дуэт с преступником

Много лет спустя Леди Гага опять оказалась в центре скандала - из-за дуэта с певцом Ар Келли. Они записали трек «Do What U Want», где высмеяли все стереотипы о себе в прессе.

И уже позже певица узнала, что Ар Келли - преступник, он совершил непоправимое по отношению к женщинам. После этого звезда перезаписала песню уже с Кристиной Агилерой.

Личная жизнь

Она у звезды непростая. Любимый ей не просто изменил, но и бросил беременной:

Он использовал меня, а потом бросил беременной. Я была для него вещью, ему не требовалось моего согласия

Это случилась, когда карьера Гаги только начиналась.

Много лет спустя у Стефани был роман с агентом Кристианом Карино. И он оказался ужасно грубым человеком: распускал руки, контролировал каждый шаг Стефани, в том числе - ее сценические наряды.

К счастью, эти отношения певице удалось разорвать.