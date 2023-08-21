Какие факты из своей жизни скрывала Донателла Версаче

Донателла Версаче становится объектом обсуждения после каждой красной дорожки. Обсуждаются её модные выборы одежды, прическа, украшения и так далее. Сегодня она является лицом могущественной корпорации моды, основанной ее братом.

Но в жизни Донателлы есть немало фактов, о которых она предпочла бы умолчать. Что это за факты?

Драма Версаче

Гибель ее барат Джанни Версаче - одна из самых загадочных трагедий в истории мировой моды. Жизнь основателя культового модного дома оборвалась на крыльце его особняка на Оушен-Драйв. Киллера обнаружили через несколько дней: это был серийный убийца Эндрю Кьюненен.

По одной из версий, мотивом для преступления послужила связь с Джанни, который его заразил СПИДом. Но вскрытие показало: вируса у Кьюненена не было.

Некоторые полагают, что к смерти Джанни приложила руку итальянская мафия, а модный дом мог служить прикрытием для отмывания денег.

После трагедии Санто Версаче унаследовал 30 процентов акций модного дома, Донателла вместе с дочерью Аллегрой - остальные 70. Расследованием убийства в 1997-м году занялся частный детектив Фрэнк Монт, свои выводы он изложил в книге.

Донателла сразу же подала на него в суд, добившись запрета на печать. Это стоило ей 2,5 миллиона долларов. До сих пор непонятно, что хотела скрыть Донателла.

Блондинка в одиннадцать

Золотистые волосы креативный директор Versace носит с 11 лет. На радикальном осветлении настаивал Джанни, бывший для Донателлы главным авторитетом.

За свою жизнь Донателла примерила не один оттенок блонда - от жёлтого до белого, почти прозрачного. Ее цвет волос критикуют не меньше, чем любовь к пластике.

Но Донателла заявила, что «натуральность - это что-то про овощи». Она призналась: светлые волосы дают ей силу, которая помогает справляться с трудностями.

Модельер без образования

После гибели Джанни Версаче Донателла стала главой модной империи, не имея при этом подходящего образования. Она в университете изучала литературу и языки. Всё, что знала о моде, слышала от Джанни, с которым часто проводила время вместе.

Пластика

Пластические операции для нее закончились плачевно. Смесь филлеров, подтяжек, лазерных шлифовок некогда миловидное лицо сделали похожим на маску.

Наркотики

Донателла тяжело пережила смерть брата. К тому же первая коллекция Versace, которую она создала в отсутствие брата, полностью провалилась. Справиться с этим ей помог кокаин.

Чтобы сохранить лицо, Донателла для себя придумала себе новый образ - харизматичной и самодостаточной женщины, у которой всё под контролем.