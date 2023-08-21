Дачный эксперт рассказал, что такое стеблевая гниль томатов и как с ней бороться

Развитию и распространению стеблевой гнили способствует теплая влажная погода. Поражаются стебли прикорневой зоны и листья.
Ботва вянет и опадает, нижние отрезки стеблей чернеют, на них появляются бурые пятна.
Основание стеблевой части деформируется, листья желтеют, сохнут. Гниль может перейти на плоды. Тогда и на них появляются пятна в форме кругов.
Лечить это можно на ранней стадии, если стебель не очень испорчен. В это время для обработки используются медный купорос, бордоская жидкость.
После опрыскиваний делаем подкормку: суперфосфат - 40 г, калий - 30 г. Не забываем делать частое окучивание.
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