Школьная форма в разных странах мира: от классики в Британии до милитари в Японии

Обязанность носить единую школьную одежду есть на Кубе и в Великобритании. Также ее носят в Корее, Японии, США, Малайзии и на Мальте. Давайте посмотрим, как это выглядит в других странах.

Форма на Кубе

На Кубе школьная форма является обязательной на всех уровнях образования. Она одинакова по всей стране на определенной ступени образования, поэтому легко узнать, на какой ступени школы находится встречающийся нам молодой человек.

Учащиеся начальных классов носят бордовые шорты или юбку на подтяжках, шарф на шее такого же цвета и белую рубашку или блузку. Ученики младших классов средней школы носят охристые брюки или юбку-шорты и белые гольфы с обязательной белой рубашкой/блузкой.

Ученики старших классов, напротив, заменяют белую блузку синей и носят темно-синие брюки или юбку-шорты.

Школьная форма в Великобритании

В Великобритании школьная форма является обязательной для детей и молодежи в возрасте до 16 лет. Чаще всего в британских школах мы встретим учеников, одетых в белую рубашку, галстук с полосками в цветах школы, брюки или юбку, блейзер с гербом учебного заведения, черный или темно-синий свитер с V-образным вырезом. Преобладающие цвета такой формы – черный, темно-синий, серый или каштановый.

Школьная форма на Мальте

В мальтийских школах обязанность носить форму, как и в Великобритании, распространяется на учащихся до 16 лет. Сама школьная одежда также основана на британской выкройке – белая блуза, юбка для девочек и брюки для мальчиков, галстук в цветах школы – самый распространенный наряд. Молодые девушки носят платья вместо юбок.

Школьная одежда в Малайзии

В Малайзии регулируется не только одежда, но и прическа студенток. Волосы у девочек должны быть заколоты, а у мальчиков - до линии уха и воротника. Школьная форма обязательна в государственных школах. Большинство девушек-мусульманок в Малайзии носят длинную белую тунику, закрывающую плечи — так называемую baju kurung, с которой носят темно-синюю юбку (бирюзовую в старшей школе).

Ученицы других конфессий в начальной школе обычно носят обязательные темно-синие фартуки поверх белой рубашки, а в средней школе бирюзовые фартуки или бирюзовую юбку (только до 6 класса). Мальчики носят белую рубашку и шорты или длинные брюки темно-синего цвета в начальной школе и оливково-зеленого цвета в старшей школе.

Японская школьная форма

В Японии ученики начальной школы в основном не обязаны носить форму. В обязательных случаях школьная одежда состоит из белой рубашки, брюк и кепки для мальчиков и плиссированной юбки и белой блузки или матроски для девочек.

В старших классах форма обычно основана на одежде в матросском стиле для девочек и одежде в стиле милитари для мальчиков (на основе официальной военной формы эпохи Мэйдзи). Некоторые школы, однако, ввели одежду, напоминающую униформу западных приходских школ — здесь обязательны белая рубашка, галстук и пиджак с эмблемой школы и брюки или клетчатая юбка.

Южная Корея и школьная одежда

В Южной Корее форма является обязательной в некоторых частных детских садах и начальных школах, а также почти во всех средних школах. Существуют строгие правила о том, как их правильно одевать. Они считаются типичной одеждой детей и подростков школьного возраста, поскольку носятся практически весь день.

Школьная форма в США

В США в большинстве государственных школ не требуется школьная форма. Однако существует соответствующий дресс-код — одежда не может быть непристойной, связанной с бандами. Также запрещена одежда с прорезями или дырками, а также открытое нижнее белье. Униформа была введена некоторыми частными школами и обычно состоит из рубашки с воротником и платья, юбки или юбки-шорт, а также шорт или брюк для мальчиков.