Как водителю-новичку правильно выбрать подержанный автомобиль: 3 важных правила

Некоторые предпочитают новые машины, другие видят пользу в начальном опыте на б/у автомобиле. Если вы входите во вторую категорию и хотите выбрать подходящий вариант, обратите внимание на следующие рекомендации:

Обеспечение безопасности: Приобретайте автомобиль с надежными системами безопасности, которые находятся в хорошем состоянии. Это включает в себя антиблокировочную систему (ABS), систему стабилизации (ESC) и другие аналогичные функции. Удостоверьтесь, что ремни безопасности и подушки работают исправно. Избегайте машин с нелегальной тонировкой стекол.

Размеры автомобиля: При выборе авто отдайте предпочтение небольшим по размеру моделям. Это упростит управление и парковку, что особенно важно для начинающих водителей.