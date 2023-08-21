Как водителю-новичку правильно выбрать подержанный автомобиль: 3 важных правила

Некоторые предпочитают новые машины, другие видят пользу в начальном опыте на б/у автомобиле. Если вы входите во вторую категорию и хотите выбрать подходящий вариант, обратите внимание на следующие рекомендации:
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Обеспечение безопасности: Приобретайте автомобиль с надежными системами безопасности, которые находятся в хорошем состоянии. Это включает в себя антиблокировочную систему (ABS), систему стабилизации (ESC) и другие аналогичные функции. Удостоверьтесь, что ремни безопасности и подушки работают исправно. Избегайте машин с нелегальной тонировкой стекол.
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Размеры автомобиля: При выборе авто отдайте предпочтение небольшим по размеру моделям. Это упростит управление и парковку, что особенно важно для начинающих водителей.
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Тип коробки передач: Рассмотрите тот тип коробки передач, с которым вы имели дело во время обучения. Если вы учились на автомате, выбирайте автомобиль с автоматической коробкой передач. Аналогично, если у вас опыт с механической коробкой передач.
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