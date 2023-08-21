3 опасных способа экономии топлива: водителям стоит забыть об этих методах

Постепенное поведение автомобильного двигателя и поддержание его работоспособности гораздо важнее, чем сомнительные методы экономии. Вот некоторые из таких практик, которые стоит избегать:
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Езда за грузовиком: Считается, что следование за грузовиками помогает сократить расход топлива из-за уменьшенного воздействия ветра. Однако это может повлечь за собой риск аварии и неоправданный стресс.
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Заправка ночью: Некоторые водители пытаются экономить, заправляясь ночью, полагая, что топливо менее плотное и плотность его изменяется в зависимости от времени суток. На самом деле, такая практика не оказывает заметного влияния на расход топлива, а лишь создаёт лишние неудобства.
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Отключение кондиционера: Включение кондиционера действительно увеличивает расход топлива, но его отключение не всегда оправдано. В условиях жары и комфорт в салоне намного важнее незначительной экономии.
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