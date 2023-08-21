110-летний житель Пакистана женился в четвертый раз

110-летний житель города Маншехры Абдул Ханан Свати сыграл свадьбу с 55-летней женщиной. Как сообщает 24 News HD, это его четвертый брак.

Старшему сыну молодожена уже более 70 лет, а в целом у него 12 детей: 6 сыновей и 6 дочерей. Вместе с внуками и правнуками семья жениха состоит из 84 человек.

На торжественной церемонии были все дети Абдулы. По традиции страны, не обошлось и без традиционного выкупа - в размере в 5 000 рупий.

Для Маншехры возрастные браки давно стали обыденном делом. К примеру, здесь недавно сыграл свадьбу 90-летний житель города с 80-тысячным населением Закарья Баба.