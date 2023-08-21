В каком уходе нуждаются помидоры в конце лета: советуют опытные садоводы

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Светлана Игнатьева
Этот продукт помогает поддерживать в организме кислотно-щелочной баланс, а также работу сердца и мышц. Особенно он показан гипотоникам.
Иван Ободов
Необходимость в ремонте не всегда возникает, когда стекла автомобиля начинают медленно подниматься или опускаться.
Летний сезон приносит автомобилистам не только радость, но и некоторые проблемы, включая грозы с градом.
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Размножение жимолости можно проводить черенками. Рассказываем, как сделать это грамотно и без типичных ошибок.
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