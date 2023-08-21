Как открыть машину, если села батарейка в брелке: интересная хитрость

Несмотря на зависть к владельцам автомобилей с обычными механическими замками, опытные водители знают способы войти в авто, даже если наружный замок отсутствует.

Секрет заключается в том, что многие современные автомобили все равно имеют скрытую механическую замочную скважину на водительской двери. Вот как это сделать:

Локализация замочной скважины: Замочная скважина обычно находится под крышкой, которая расположена в правой части ручки двери. Для того чтобы снять эту крышку, вам потребуется вставить тонкий предмет (например, жало) в щель, часто находящуюся снизу, и аккуратно поднять крышку. Извлечение жала ключа: Когда крышка снята, вы увидите замочную скважину. Вставьте жало ключа в эту скважину, как вы бы делали с обычным механическим ключом. Жало ключа, которое нужно использовать для открытия замка, может располагаться на вашем электронном ключе. Выясните, как его извлечь, так как это может быть кнопкой-фиксатором или другим способом, зависящим от марки вашего ключа.

Прежде чем попытаться использовать этот лайфхак, убедитесь, что вы заранее изучили инструкции по вашему конкретному электронному ключу.