Шоу «Давай поженимся!» вместе с Сябитовой и Гузеевой будет вести искусственный интеллект

На Первом канале с 28 августа после большого перерыва стартует 15-й сезон телепрограммы «Давай поженимся!», сообщает КП.

В числе новинок - третий "соведущий" Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. Речь идет об искусственном интеллекте. ИИ поможет делать прогнозы по совместимости пар, будет давать советы.

Я очень соскучилась по передаче «Давай поженимся!», по коллеге Ларисе, по команде шоу. С момента закрытия многое произошло, но я уверена: любовь нашей аудитории никуда не исчезла, все соскучились по передаче, и ждали с нетерпением ждали ее возвращения в эфир, - цтирует сваху шоу КП.

А Первый канал передал слова Ларисы Гузеевой:

Герои будут очень разные. Их объединяет одно - все они хотят счастья, хотят семью. Сейчас много тревог, переживаний. А если человек одинок, и не с кем ими поделиться, то это умножается, увеличивается в стократ. А родная душа всегда скажет: «Ничего, выживем, все у нас получится. Тогда легче жить. В паре жить более естественно, не так страшно.

За 15 лет работы телеведущие на шоу выслушали около 12 тысяч историй любви. У пар, которые нашли вторую половину на передаче, родилось более ста детей.