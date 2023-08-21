Шоу «Давай поженимся!» вместе с Сябитовой и Гузеевой будет вести искусственный интеллект

На Первом канале с 28 августа после большого перерыва стартует 15-й сезон телепрограммы «Давай поженимся!», сообщает КП.
В числе новинок - третий "соведущий" Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой. Речь идет об искусственном интеллекте. ИИ поможет делать прогнозы по совместимости пар, будет давать советы.
Я очень соскучилась по передаче «Давай поженимся!», по коллеге Ларисе, по команде шоу.
С момента закрытия многое произошло, но я уверена: любовь нашей аудитории никуда не исчезла, все соскучились по передаче, и ждали с нетерпением ждали ее возвращения в эфир, - цтирует сваху шоу КП.
А Первый канал передал слова Ларисы Гузеевой:
Герои будут очень разные. Их объединяет одно - все они хотят счастья, хотят семью. Сейчас много тревог, переживаний. А если человек одинок, и не с кем ими поделиться, то это умножается, увеличивается в стократ.
А родная душа всегда скажет: «Ничего, выживем, все у нас получится. Тогда легче жить. В паре жить более естественно, не так страшно.
За 15 лет работы телеведущие на шоу выслушали около 12 тысяч историй любви. У пар, которые нашли вторую половину на передаче, родилось более ста детей.
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