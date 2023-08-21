Что нельзя делать за рулем машины во время дождя: 3 опасных действия

Существует несколько опасных действий, которые водители должны избегать во время дождя.

Поездка во время ливня: В случае сильного дождя лучше воздержаться от поездки. Дождевая вода может быть настолько интенсивной, что дворники не справятся с удалением влаги с лобового стекла, что сильно увеличивает риск аварий.

Отказ от включения фар: Во время дождя включите фары. Это сделает ваш автомобиль более видимым для других водителей, что особенно важно в условиях ограниченной видимости.