Что нельзя делать за рулем машины во время дождя: 3 опасных действия

19:38 2023-08-21

Вождение в дождливую погоду может быть сложным и опасным, даже если нет снега и льда.

Существует несколько опасных действий, которые водители должны избегать во время дождя.

  1. Поездка во время ливня: В случае сильного дождя лучше воздержаться от поездки. Дождевая вода может быть настолько интенсивной, что дворники не справятся с удалением влаги с лобового стекла, что сильно увеличивает риск аварий.

  2. Отказ от включения фар: Во время дождя включите фары. Это сделает ваш автомобиль более видимым для других водителей, что особенно важно в условиях ограниченной видимости.

  3. Высокая скорость: Не превышайте скорость в дождливую погоду. Проезжание сквозь лужи на высокой скорости может привести к серьезным повреждениям вашего автомобиля и создать опасность для вас и других участников дорожного движения.

Соблюдение этих правил поможет сделать ваше вождение более безопасным и уменьшит риски на дороге во время дождя.

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