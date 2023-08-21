Как понять, что автомобиль скоро потеряет колесо: 3 опасных признака

Раннее выявление этих проблем поможет избежать серьезных аварий.

Какие сигналы стоит учитывать:

Необычные звуки: Появление гула или стука при ускорении может свидетельствовать о разбалансировке колес или поломке подшипника ступицы. Эти звуки могут указывать на проблемы, требующие срочного ремонта.

Потеря управляемости: Если автомобиль неожиданно начинает скользить в сторону, это может указывать на нестабильное колесо. В таких случаях следует немедленно остановиться и проверить состояние колеса.