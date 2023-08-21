Смородина отплодоносила - что делать с ней дальше: рекомендации опытных садоводов по уходу

Собрав урожай, занимаемся обрезкой смородиновых кустов. Убираем больные, засохшие, поврежденные ветки и те, что растут в центр куста.

Обрабатываем растение от болезней и вредителей. Берем бордоскую жидкость 1%-ый раствор.

Кормим кусты для будущего богатого урожая. В ведро воды добавляем стакан золы и по одной большой ложке суперфосфата и сульфата калия.

Второй раз кормим через 2 недели. Теперь даем органические удобрения. На 15 л воды используем 1 кг птичьего помета. Коровяк разводим так: на 10 л воды 1 кг навоза.

Потом разводим настои водой. На ведро воды берем пол литра настоя помета или литр настоя навоза. Такой объем уйдет на один куст.

Но сначала увлажняем землю обычной водой. Спустя пару дней хорошенько рыхлим область вокруг куста и мульчируем ее.