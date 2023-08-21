Особенности сорта многолетней хосты Оранж Мармелад: описание и условия выращивания

Красавица хоста с вкусным названием Оранж Мармелад может произрастать на одном месте без пересадок более 20 лет. И год от года растение становится только пышнее и роскошнее.
Листва слегка морщинистая, окрас меняет в течение сезона. Когда распускается, листья золотисто-желтые, потом превращаются в ярко-оранжевые.
Со временем под солнцем они выгорают до кремового оттенка. Все это выглядит очень красиво.
Цветение начинается в июле, потом в августе. Соцветия образуются бледно-лиловые - до одного метра.
Хосты особо не требовательны к уходу. Мармеладу нужно много солнца для яркой окраски. Сквозняков и ветра он не любит. Однако морозов этот вид не боится, даже до -40 градусов.
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