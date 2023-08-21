Как вырастить томаты без фитофторы: советуют бывалые огородники

Фитофтора - грибковая инфекция, споры которой распространяются очень быстро, всего за неделю они могут убить львиную долю урожая.
Опасность повышается, когда наступают холодные ночи, начинаются туманы, частые затяжные дожди.
В теплице в это время устанавливается очень высокая влажность. А это то, что любит фитофтора.
Капельный полив позволяет предотвратить повышение влажности в теплице. Также для этого надо почаще открывать дверцу.
Оставляем теплицу открытой даже при температуре от +6 градусов для томатов и от +9 для перцев и баклажанов. Закрывать надо в грозу и шквалистый ветер.
Нельзя допускать густых посадок томатов и игнорировать появление пасынков. Обрываем нижние листки, те, что соприкасаются с землей.
Для предупреждения фитофторы перед посадкой томатов кладем в лунку таблетку глиокладина. В июле делаем то же самое.
При первых признаках фитофторы обрезаем листья, сжигаем, садовый инструмент обрабатываем марганцовкой, спиртом.
Заболевшее растение можно опрыскать "лекарством" Профит голд, обильно смачивая. Так же поступаем с внутренними поверхностями теплицы.
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