Как вырастить томаты без фитофторы: советуют бывалые огородники

Фитофтора - грибковая инфекция, споры которой распространяются очень быстро, всего за неделю они могут убить львиную долю урожая.

Опасность повышается, когда наступают холодные ночи, начинаются туманы, частые затяжные дожди.

В теплице в это время устанавливается очень высокая влажность. А это то, что любит фитофтора.

Капельный полив позволяет предотвратить повышение влажности в теплице. Также для этого надо почаще открывать дверцу.

Оставляем теплицу открытой даже при температуре от +6 градусов для томатов и от +9 для перцев и баклажанов. Закрывать надо в грозу и шквалистый ветер.

Нельзя допускать густых посадок томатов и игнорировать появление пасынков. Обрываем нижние листки, те, что соприкасаются с землей.

Для предупреждения фитофторы перед посадкой томатов кладем в лунку таблетку глиокладина. В июле делаем то же самое.

При первых признаках фитофторы обрезаем листья, сжигаем, садовый инструмент обрабатываем марганцовкой, спиртом.

Заболевшее растение можно опрыскать "лекарством" Профит голд, обильно смачивая. Так же поступаем с внутренними поверхностями теплицы.