Дачник со стажем дал несколько кратких рекомендаций по выращиванию томатов

Для лучшего и ускоренного формирования плодов во время цветения нужно опрыскать растения раствором борной кислоты. Берем 5 г на 10 литров воды.
За 3 дня до высаживания в грунт на постоянное место обрываем у рассады нижние 3 листика.
Для придания плодам крепости, здоровья, крупного размера, высыпаем при посадке в лунку жменю древесной золы.
Помидорную рассаду поливаем йодным раствором. Рост будет бурным и пышным.
На три литра берем одну каплю. Рассада зацветет гораздо раньше, плоды вырастут очень крупными.
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