Как сложилась судьба главной Золушки Советского Союза Янины Жеймо

Маленькая, весёлая и добрая Золушка из одноименного фильма, который вышел на экраны СССР в 1947 году, напоминала девочку с широко распахнутыми глазами. Трудно поверить, что лёгкую и юную сказочную героиню сыграла 38-летняя мать двоих детей.

Янина родилась в белорусском городе Волковыске в конце мая 1909-го года. Ее родители-поляки и старшие сестры были артистами цирка, и к трём годам маленькую Яну уже отправили на манеж. Затем семейная труппа переехала в Петербург.

Из-за больших нагрузок в растущем организме случился гормональный сбой, и рост остановился на 148 см. После смерти отца их маленький коллектив распался.

В 1929 году будущая актриса окончила мастерскую ФЭКС (Фабрику эксцентричного актёра). Ещё до окончания мастерской студентка снялась в 9 фильмах. За исполнение ролей в фильмах «Подруги» и «Враги» она удостоена орденом «Знак Почета».

Блокада

В 1941-м году актриса уже была замужем за кинорежиссёром Иосифом Хейфицем. У них было 2 детей: дочь Янины и совместный сын Юлий. Первый брак с актером Андреем Костричкиным распался, когда дочери было около двух лет. Муж не смог пережить растущую популярность жены.

В первые месяцы войны Хейфиц сумел вывезти детей в Алма-Ату. А Жеймо - осталась. Она выступала перед ранеными в госпиталях, по ночам гасила на крышах зажигательные снаряды.

В 42-м Янина соединилась с семьей в эмиграции, но вскоре развелась и со вторым мужем.

Триумф «Золушки»

После возвращения в Ленинград актриса служила в Театре-студии киноактёра, играла в картинах «Ленфильма». Вышла замуж третий раз - за давнего друга, польского сценариста и режиссера Леона Жанно.

А потом снялась в "Золушке". Только в первый год проката фильм посмотрели 18 миллионов зрителей! Фильм был куплен для показа в Финляндии, Австрии, Франции, Швеции.

Потом был долгий перерыв, и только через 7 лет она сыграла мать в картине «Два друга». Это была последняя картина с её участием. До 1957-года артистка занималась озвучкой и дублированием в иностранных картинах.

Переезд в Польшу

Муж карьеры режиссёра в Союзе не сделал, и в какой-то момент пара решила переехать в Варшаву. Дети остались в Москве. Янина ушла из жизни в 87-м году перед самым Новым годом, когда транслировали на экранах её «Золушку». По завещанию, Жеймо похоронена в Москве.

К слову, как сообщает автор канала "Код красоты" на платформе Дзен, экранный образ Жеймо очень не любил Сталин. Вождь СССР сравнивал ее с красавицей Орловой и твердил, что Жеймо не место в кино. И не подписал документы на присвоение ей звания заслуженной артистки.