Карл III отказал принцу Гарри во встрече

Король Великобритании Карл III отказал во встрече принцу Гарри. Ранее СМИ писали, что она была назначена на 17 сентября, сообщает 5-tv.ru.

Отец и сын при помощи «мирных переговоров» планировали урегулировать затянувшийся семейный конфликт.

Но, по всей видимости, король передумал идти сыну навстречу.

Как уточняет издание, Карл III также не позвал Гарри и его жену Меган Маркл на поминки королевы Британии Елизаветы II, которые состоятся в начале сентября.

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел предположил, что монарх хочет видеть на мероприятии только узкий круг членов королевской семьи.