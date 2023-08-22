Карл III отказал принцу Гарри во встрече

11:49 2023-08-22

Разлад в королевском семействе становится все заметнее. Принца и его жену Меган Маркл также не позвали на поминки королевы Британии Елизаветы II.

Король Великобритании Карл III отказал во встрече принцу Гарри. Ранее СМИ писали, что она была назначена на 17 сентября, сообщает 5-tv.ru.

Отец и сын при помощи «мирных переговоров» планировали урегулировать затянувшийся семейный конфликт.

Но, по всей видимости, король передумал идти сыну навстречу.

Как уточняет издание, Карл III также не позвал Гарри и его жену Меган Маркл на поминки королевы Британии Елизаветы II, которые состоятся в начале сентября.

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел предположил, что монарх хочет видеть на мероприятии только узкий круг членов королевской семьи.